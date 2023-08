Auto a fuoco sulla Palermo-Mazara: carreggiata chiusa per due ore e poi riaperta

Un'auto è andata a fuoco mentre era in marcia sull'autostrada Palermo-Mazara, in direzione Trapani. Si è alzata un'alta colonna di fumo nero che ha invaso la carreggiata, chiusa per quasi due ore al traffico all'altezza di Tommaso Natale.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della polizia stradale e l'Anas: si sono registrati fortissimi rallentamenti alla circolazione. Le persone a bordo della macchina andata in fiamme, una Ford Focus, sono riuscite ad allontanarsi dal mezzo. Poco dopo le 13 l'auto è stata rimossa dalla carreggiata e la zona è stata riaperta alle auto, rimaste incolonnate a partire dallo svincolo di via Belgio, in uscita da Palermo.