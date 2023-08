Incidente a Mondello tra un'auto e una moto: due feriti, grave una donna

Incidente tra una moto e un'auto in piazza Valdesi a Mondello. L'impatto è avvenuto nella notte, all'incrocio con via Principe di Scale in direzione Palermo: coinvolti una Triumph guidata da un uomo e un'Audi. Lo schianto si è rivelato molto violento, il motociclista e la sua passeggera sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti sull'asfalto, entrambi sono rimasti feriti. In condizioni più gravi la donna, P.M di 49 anni, che è stata trasportata in ospedale con codice rosso.

Ha riportato diversi traumi, ed è stata ricoverata a Villa Sofia con la prognosi riservata. L'automobilista è invece rimasto illeso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.