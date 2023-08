Arrestato all'aeroporto di Palermo un terrorista russo

Agenti di polizia in servizio allo scalo del Falcone Borsellino hanno arrestato un cinquantenne russo che era appena atterrato all’aeroporto di Palermo. L’uomo era stato condannato per terrorismo dalla Federazione russa nei suoi confronti era pendente un ordine di cattura internazionale.

Non è chiaro se abbia viaggiato utilizzando documenti falsi né perché sia arrivato a Palermo. L’uomo, che per un periodo avrebbe vissuto in Siria, era stato condannato nel 2017 ed era ricercato dalle polizie di tutto il mondo. L’arresto è stato convalidato dal gip. All’esito del suo interrogatorio saranno avviate le procedure per l’estradizione.