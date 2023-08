Una Maserati senza motore a fuoco a Palermo, scattano le indagini

Incendio di un’auto nel centro di Palermo la scorsa notte. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Generale Streva, una traversa della via Marchese di Villabianca. L’allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 3 della notte. L’auto, intestata a un uomo, era posteggiata in un giardino. I pompieri hanno spento le fiamme che hanno danneggiato il mezzo, una Maserati non più marciante e senza motore. Le indagini sono condotte dai carabinieri.