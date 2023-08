Corte dei Conti: l'incarico all'Arpa era lecito, assolto l'ex dirigente generale Licata di Baucina

La contrattualizzazione all’Arpa del dirigente proveniente dall’Irccs Bonino Pulejo di Messina era regolare. Nessun danno erariale è stato dunque cagionato dall’allora dirigente generale Francesco Licata di Baucina, oggi in pensione. La Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ha definitivamente assolto l’ex dirigente generale, difeso dagli avvocati Alessandro Dagnino, Ambrogio Panzarella, Martina Abate e Gerlando Palillo.

Già in primo grado Licata di Baucina era stato assolto dall’accusa di danno erariale, quantificato in 98 mila euro. Per la Corte non era stata fornita la prova della colpevolezza del dirigente generale, che, secondo la procura, avrebbe violato la normativa sul divieto di assunzioni. Avverso la decisione la Procura ha proposto ricorso in appello.

Nell’esame del caso, il collegio presieduto da Salvatore Chiazzese ha verificato se, nel 2016, momento in cui si realizzò l’attribuzione dell’incarico dirigenziale, l’Arpa fosse sottoposta o meno al blocco delle assunzioni. «Solo nel 2018, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 172/2018 - si legge nella decisione -, è mutato il suddetto quadro normativo ed interpretativo, in quanto il giudice delle leggi ha ritenuto che l’Arpa Sicilia non potesse essere qualificata come ente del settore sanitario».

Da qui la conclusione che la condotta di Licata di Baucina, risalente a due anni prima, non potesse ritenersi antigiuridica. Esprime soddisfazione l’avvocato Alessandro Dagnino. «Si tratta di un’assoluzione piena - commenta - con la quale i giudici, accogliendo la tesi da noi sostenuta sin dall’inizio del processo, hanno sancito la conformità della condotta del nostro assistito al diritto vigente al tempo dei fatti».