Paura a Bagheria, crolla il solaio in un alloggio popolare

È crollato un solaio in una casa popolare a Bagheria nel Villaggio del pescatore. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e hanno iniziato a scavare con il timore che ci fosse qualcuno in casa. Fortunatamente dopo i primi interventi e sopralluoghi l’abitazione al primo in quel momento non era abitata. Le squadre di soccorso stanno mettendo in sicurezza l’edificio. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Bagheria che accerteranno le responsabilità di quanto accaduto.