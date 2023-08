Scontro frontale tra due auto sulla statale Palermo-Sciacca: tre feriti ricoverati in ospedale

Ancora un incidente stradale sulla strada statale 624 Sciacca-Palermo. A scontrarsi frontalmente, all’altezza dello svincolo per Roccamena, una utilitaria e una Jeep. Quest'ultima, a causa dell'impatto, si è ribaltata.

Lo scontro è stato abbastanza violento: tre le persone rimaste ferite. Allertati i soccorsi, sul posto sono giunte le ambulanze che hanno trasportato i tre presso un ospedale di Palermo.

A causa dell'incidente si sono formate lunghe file di auto e il traffico è rimasto bloccato fino a quando i mezzi sono stati rimossi ed è stata messa in sicurezza la strada. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le forze dell'ordine che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Tre giorni fa la Palermo-Sciacca era stata teatro di un altro incidente: poco prima dello svincolo per Altofonte si erano scontrate due auto e quattro persone erano rimaste ferite e ricoverate fra l'ospedale Civico e il Policlinico. Due sono in gravi condizioni e ricoverate in prognosi riservata. Sul posto la polizia stradale, i carabinieri, la polizia municipale e diverse ambulanze per prestare i soccorsi, oltre ai vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Diversi pezzi di auto erano volati giù dal cavalcavia, nella strada sottostante.