Terribile scontro sulla Palermo-Sciacca: quattro feriti, auto distrutte

Terribile scontro sulla Palermo-Sciacca, poco prima dello svincolo per Altofonte. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 17.30, sono state coinvolte due auto: quattro persone sono rimaste ferite e sono ricoverate fra l'ospedale Civico e il Policlinico. Due sono in gravi condizioni e ricoverate in prognosi riservata.

Una delle vetture è irriconoscibile, completamente distrutta dall'impatto. Sul posto la polizia stradale, i carabinieri, la polizia municipale e diverse ambulanze per prestare i soccorsi, oltre ai vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere. Diversi pezzi di auto sono volati giù dal cavalcavia, nella strada sottostante.

Lo scontro ha provocato il blocco del traffico in entrambe le carreggiate. In direzione Palermo uscita obbligatoria ad Altofonte.