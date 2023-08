Incidente in autostrada vicino a Terrasini, suv finisce sul guardrail: 3 persone ferite

Incidente con tre feriti sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione del capoluogo, all'altezza dello svincolo per Terrasini. Intorno alle 16 si sono scontrati una Bmw X5 e una Golf Volkswagen, il suv è finito sul guardrail, l'altra auto ha fermato la propria corsa al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 che hanno prestato le cure ai tre automobilisti coinvolti nell'incidente che fortunatamente se la sono cavata con tanta paura ma solo qualche escoriazione superficiale. In ogni caso tutti sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica e per far defluire il traffico che ha subito pesanti rallentamenti.