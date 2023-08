Ancora roghi di rifiuti nella notte allo Zen di Palermo. Gli incendi, appiccati più volte nella stessa zona, hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco.

Come in via Fausto Coppi dove i pompieri sono dovuti tornare più volte durante la notte. Altri incendi di rifiuti si sono registrati nelle vie Sacco e Vanzetti e Girardengo.