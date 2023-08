Palermo, due fratelli di 17 e 15 anni rapinati in via Marche

Due fratelli di 17 e 15 anni che stavano tornando a casa sono stati rapinati da due banditi, a bordo di uno scooter e con il volto coperto da caschi, che dopo averli minacciati si sono fatti consegnare i loro cellulari

E’ successo ieri pomeriggio nel giorno di Ferragosto in via Marche a Palermo. Uno dei due ragazzi ha cercato di reagire ed è rimasto ferito al braccio. E’ stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per medicarlo. L’altro ha cercato di chiedere aiuto ai familiari ma i due rapinatori erano già riusciti a fuggire. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.