Un malore durante il bagno di mezzanotte: quarantenne salvato da un carabiniere a Buonfornello

Salvataggio in extremis lungo la costa di Termini Imerese la notte di Ferragosto: un uomo di 40 anni mentre nuotava dopo la mezzanotte è stato colto da malore. Quanti si trovavano nei pressi di un camping a Buonfornello, frazione di Termini Imerese, hanno iniziato a urlare nel vedere l’uomo che in acqua non si muoveva più. Un carabiniere che si trovava in spiaggia si è buttato e lo ha soccorso. In attesa dell’arrivo del 118, ha iniziato le manovre per cercare di rianimarlo. L’uomo ha ripreso a respirare. Sono arrivati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza in ospedale a Termini per eseguire ulteriori accertamenti.