Il pullman fa sosta alla stazione di servizio di Caracoli e venti migranti scappano

Una ventina di migranti che erano su un pullman che doveva trasferirli da Trapani Milo si sono dispersi quando il bus si è fermato alla stazione di rifornimento di Caracoli sull’autostrada Palermo-Catania. Cinque pullman erano partiti con 70 migranti per Catania, 114 per Reggio Calabria e 50 per Vibo. Alcune persone avevano chiesto che il bus si fermasse per andare in bagno. Una ventina di migranti appena scesi dal mezzo sono fuggiti cercando di fare perdere le tracce nelle campagne circostanti. Sono iniziate le ricerche da parte di polizia e carabinieri. Alcuni migranti sono stati trovati, altri sono riusciti a fuggire.

Proprio per Ferragosto la Regione Siciliana e la prefettura di Trapani avevano organizzato il trasferimento di 234 migranti dal centro di Milo. I pullman erano stati messi a disposizione dall’Ast, la società partecipata della Regione.