Ferragosto a Palermo, pochi rifiuti sulle spiagge: «Raccolto il 75 per cento in meno»

Niente falò, ma gazebo e tende non sono mancati anche quest'anno sulle spiagge palermitane, come a Romagnolo. L'immondizia lasciata sugli arenili durante la notte di Ferragosto, però, è nettamente diminuita rispetto agli scorsi anni. A dirlo è l'assessore al Verde urbano del Comune di Palermo, Andrea Mineo: "La Reset ha raccolto il 75 per cento di rifiuti in meno, siamo davvero soddisfatti di questo risultato".

"Ciò è frutto di una migliore organizzazione - spiega l'assessore - che ha coinvolto tutte le forze in campo, ma è merito anche dei cittadini. I controlli hanno funzionato. Lavoriamo per dare un servizio costante e migliorare ancora, chiediamo ai palermitani di rispettare sempre il territorio, il fatto che sia stato trovato sulle spiagge almeno il 75 per cento di rifiuti in meno rispetto all'anno scorso è un segnale davvero importante".