Venti euro in più per dividere la torta e servirla al tavolo, la richiesta in un locale di Palermo

Venti euro in più per tagliare una torta di compleanno (portata dai commensali) e servirla al tavolo. Accade a Palermo, in un locale del centro cittadino, dove se vuoi portare un dolce per festeggiare un anniversario ti vedi chiedere un euro per ciascuna persona seduta al tavolo, a prescindere se ci sia qualche commensale che non mangerà la torta.

L'estate dei rincari, dunque, non ha confini: da Nord a Sud, come testimoniano sempre gli scontrini, i titolari dei bar e ristoranti ormai fanno pagare qualsiasi cosa e, se si chiede il perchè, le risposte sono sempre le stesse: "Abbiamo impiegato del tempo" e "ogni servizio in più va pagato".

Due euro in più solo per dividere un toast a metà in un bar di Gera Lario, in provincia di Como, sempre due euro in più sul conto per un piattino vuoto "per la condivisione" delle trofie, in un'osteria in Liguria, adesso 1 euro a testa per tagliare la torta e servirla al tavolo in un locale a Palermo. Ormai gli sfoghi da parte dei clienti, per il trattamento ricevuto in locali e ristoranti, crescono di giorno in giorno soprattutto sui social.

E non ci sarebbe da stupirsi se tra qualche tempo, qualcuno ci chiedesse di pagare anche l'aria condizionata per sederci all'interno di un locale climatizzato.