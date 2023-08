Un uomo di 67 anni Carmelo Gatto è stato trovato morto in casa a Termini Imerese. Sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati dai familiari.

L’uomo si trovava nell’abitazione in via Porta Euracea. Sono intervenuti i carabinieri. Nell’abitazione non è stato trovato nessun segno di effrazione. I sanitari del 118 hanno constatato la morte dell’uomo. È intervenuto anche il medico legale. La salma è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali.