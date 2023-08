Un incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento nel mercato storico di Ballarò a Palermo, in piazza vicino via Saladino. Le fiamme hanno danneggiato un appartamento al terzo piano. Sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre che hanno messo in sicurezza l’edificio e spento il rogo.

Sono in corso le operazioni di bonifica e le verifiche per stabilire cosa abbia innescato le fiamme. Non ci sono feriti.