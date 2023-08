Palermo, i detriti di case vecchie invadono la via Case Nuove: passare è un'impresa

I detriti di case vecchie invadono la via Case Nuove, strada di collegamento tra la via Maqueda e il mercato di Ballarò, a Palermo. Il passaggio pedonale è ormai ridotto al lumicino e il materiale di risulta proveniente da un crollo e da due edifici confinanti abbandonati ha ormai oltrepassato le barriere messe a protezione della strada.

Un primo intervento era stato effettuato nei mesi scorsi dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici che aveva messo in sicurezza l’area. Ad oggi, però, il sistema non ha più retto e la via è nuovamente tornata ad essere luogo di degrado. Molti titolari delle strutture ricettive lamentano di fotografie e commenti lasciati dai turisti stranieri che, nelle loro recensioni, fanno riferimento alla situazione che sono costretti a vivere durante il loro soggiorno. «I due edifici di cui le proprietà verosimilmente sono una del Comune e l’altra di un privato, non trovano una soluzione, di messa in sicurezza - dice il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao -. L’area è solo peggiorata e non mi risulta che ci siano novità sulle procedure di eventuali espropri e di messa in sicurezza. I residenti - prosegue - lamentano anche lo stato di degrado e di abbandono da parte dell’amministrazione comunale soprattutto per le strutture ricettive della via. Una strada transitata dai pedoni che si recano al mercato di Ballarò tra macerie e probabili ulteriori pericoli di crollo».

La competenza dei lavori è dell’assessorato al Centro storico, L'assessore Maurizio Carta tranquillizza i residenti: «La situazione è già segnalata ed ha tutta la nostra attenzione. Interverremo il più presto possibile. Teniamo sotto controllo tutte le criticità e con gli uffici stiamo già lavorando».

Nel video la protesta dei residenti