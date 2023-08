Incendi a Palermo: i proprietari di una villa di Pizzo Sella chiedono un milione di risarcimento

La notte tra il 24 e il 25 luglio le fiamme hanno distrutto la loro villa a Pizzo Sella, la collina di Palermo devastata dall'incendio. Una famiglia, assistita dall’avvocato Giancarlo Greco, ha presentato il conto al Comune di Palermo, al comando dei vigili del fuoco e al ministero dell’Interno.

La famiglia ha chiesto il risarcimento per un milione di euro per i danni provocati dalle fiamme che hanno investito l’abitazione, danneggiandola pesantemente. In quei giorni ci sono state grandi difficoltà nei soccorsi in quanto Palermo era circondata dai roghi. Le forze in campo non sono riuscite, visti i fronti aperti, a fronteggiare gli incendi in tutti i luoghi. A San Martino delle Scale, a Borgo Nuovo, nella zona tra Cinisi e Carini molte abitazioni sono state danneggiate. Tra Cinisi e San Martino delle Scale ci sono stati tre morti: i coniugi Salvatore Cometa di 78 anni e Teresa Monastero di 76 anni nell’abitazione a Cinisi avvolta dalle fiamme e Rita Pillitteri, 88 anni, a San Martino. In quest'ultimo caso l'anziana è morta perché i soccorsi non sono riusciti a raggiungerla per le fiamme.

Nel video l'incendio a Pizzo Sella