Incendi di rifiuti a Palermo, bruciati cumuli in strada da giorni

La spazzatura in alcuni quartieri a Palermo resta per strada dopo l’emergenza provocata dall’incendio in discarica a Bellolampo dello scorso 24 luglio e diversi cumuli sono stati dati alle fiamme la scorsa notte.

I roghi nei quartieri dell’Uditore, di Brancaccio e dello Zen. Un incendio di rifiuti anche in via Messina Marine. Fiamme anche a Ballarò tra le vie Decollati e Zaire. Sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati per gran parte della notte a spegnere le fiamme. Incendi anche a Partinico nella zona delle case popolari invase dal fumo.

Il rogo è divampato in via Biagio Petrocelli. Un altro incendio ha interessato a Carini la via Milazzo, anche in questo caso dati alle fiamme rifiuti.