Incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo, traffico impazzito anche sulla statale e a Sferracavallo

Incidente sulla Palermo-Mazara del Vallo, all'interno della galleria di Isola delle Femmine, verso la città. Una persona è rimasta ferita, in modo non grave, ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti. Danneggiata anche la galleria.

I soccorritori hanno avuto difficoltà a spostare il mezzo: pesantissime le ripercussioni per il traffico, sia sull'A29 che sulla Statale 113, dove molti automobilisti si sono riversati per tentare di aggirare il blocco. Lunghe code anche a Sferracavallo, non è stato sufficiente l'intervento dei due vigili urbani inviati per cercare di arginare i disagi.

In tanti, per diverse ore, sono rimasti intrappolati in entrambe le direzioni: da una parte per l'incidente, dall'altra per via dei curiosi che tentavano di capire cosa fosse successo.