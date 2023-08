Monreale a lutto per la morte di Mario Cusimano, ex vicecomandante della polizia municipale

Lutto a Monreale, in provincia di Palermo, per la morte di Mario Cusimano, 66 anni, ex vicecomandante della polizia municipale. Si è spento dopo una lunga malattia. Nella cittadina normanna, dopo circa quarant'anni di servizio, lo conoscevano tutti. In tanti ricordano il piacere di incontrarlo anche negli ultimi anni in cui era ormai in pensione, per le vie del paese. Era stato assunto come vigile urbano nel 1982 a 25 anni e la sua è stata una carriera piena di successi: è stato ispettore, poi funzionario, capitano e infine vicecomandante.

“Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di un volto noto della città – dichiara il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia – Cusimano era preparato, competente e dotato di spiccate doti umane. Ho avuto modo di collaborare con lui da assessore e ne ho potuto apprezzare le qualità”. Tutta Monreale piange la sua perdita e decine sono i messaggi sui social che in queste ore vengono lasciati in suo ricordo e come segno di vicinanza alla famiglia: "Mario era una persona corretta, svolgeva il suo lavoro in modo esemplare, ci mancherà infinitamente". "Sempre disponibile e tempestivo, un punto di riferimento per tutti noi. Che la terra ti sia lieve, Mario". E ancora: "Mariuccio era una grande persona per bene. Stimato e apprezzato nel suo lavoro. Riposa in pace amico mio".