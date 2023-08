A Palermo i funerali di Eleonora Modica: "Continua a ballare lassù con Giovanni"

Son stati celebrati questa mattina i funerali di Eleonora Modica, la 31enne palermitana morta domenica scorsa nell’incidente avvenuto sulla SS 626 Caltanissetta-Gela. L'ultimo saluto è stato dato nella Chiesa San Michele, in via Sciuti. Tantissime le persone che hanno partecipato alla cerimonia: amici, parenti, compagni di vita e di ballo, la sua grande passione, che condivideva con il fidanzato, Giovanni Fossile, 28 anni, morto insieme a lei nello scontro: i funerali di Giovanni sono stati celebrati sabato a Bagheria. Lo schianto è avvenuto con un’altra auto sulla quale viaggiava Arianna Ceccarelli, di 36 anni, toscana, anche lei morta sul colpo.

"Grazie per i tuoi complimenti, per i tuoi sorrisi e per la tua presenza in tutte le mie serate, splendida ragazza. Sono rimasto scioccato, riposa in pace", scrive un amico su Facebook.

"Immenso dolore per la scomparsa di una ragazza solare, sorridente e con tanti sogni da realizzare, porterò sempre nel cuore il tuo ricordo e conserverò l'immagine del tuo profilo dove stavamo ballando insieme in una delle nostre serate di ballo, ci prendevano in giro alle serate dicendo che eravamo fratelli dato il cognome casualmente uguale è stato un onore conoscerti", dice Domenico. "Continua a ballare con Giovanni lassù", dice un amico.