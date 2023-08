Palermo, il sito internet del Comune non funziona: niente servizi online, escluso attacco hacker

Il sito del Comune di Palermo è down da questa mattina. La piattaforma online sviluppata da Sispi non funziona e gli utenti non possono raggiungerla ed utilizzare quindi i servizi, sia su dispositivo fisso che su quello mobile. Il server dove è collegato il sito risulta irraggiungibile, con il tipico messaggio "503" che sempre si legge in questi casi. Il Comune al momento esclude un attacco hacker e parla di semplice malfuzionamento che dovrebbe essere risolto nelle prossime ore.

A proposito di attacco hacker, risulta ancora fuori uso il sito intenet dell’Amat, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Palermo, in tilt da qualche gioco proprio per un'operazione del gruppo Telegram della cyber gang russa «noname 057», che ha deciso di bloccare l’accesso a questo sito come ad altri per «punire» l’Italia per la sua politica di appoggio all’Ucraina nel conflitto con la Russia.

Il gruppo contestava anche le recenti prese di posizione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo recente incontro con presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L’Amat era inserita tra i potenziali obiettivi di attacchi di questo tipo. Non è chiaro con quali tempi il sito potrà tornare attivo. «Stiamo lavorando per ripristinare quanto prima il sito e riportarlo on line», dice il presidente dell’Amat Giuseppe Mistretta.