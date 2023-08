Maltempo a Palermo, vento e pioggia: dirottati o cancellati voli in arrivo a Punta Raisi

Il maltempo è arrivato in Sicilia e dal tardo pomeriggio è soprattutto la zona settentrionale la più colpita. A Palermo sono già in azione i vigili del fuoco con i primi interventi resi necessari dal forte vento: quella su gran parte della provincia è una vera e propria tempesta, come i meteorologi avevano previsto.

Nelle zone a nord della città sono in corso interventi di messa in sicurezza di cartelloni e pali della luce, alcuni dei quali andati in tilt: è già stato richiesto l'intervento dell'Amg.

Per il maltempo all'aeroporto di Punta Raisi Falcone e Borsellino è stato cancellato un volo in arrivo da Cagliari, due sono stati deviati: si tratta del volo Roma-Palermo delle 19.15, deviato a Napoli e di quello proveniente da Bergamo delle 19.35, deviato a Lamezia Terme.

Tutti decollati i voli in partenza anche se qualcuno con leggero ritardo per i necessari accertamenti di sicurezza prima del via libera.