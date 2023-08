A Palermo in vendita una parte della Tonnara Florio dell'Arenella

In vendita una parte della Tonnara Florio di Palermo, all'Arenella. Il prezzo della storica struttura è di due milioni e 650mila euro. Ad essere ceduta è la dimora voluta dalla famiglia Florio nel 1830 e che si trova all'interno della tonnara, preesistente.

Si tratta di una superficie di circa mille metri quadrati, ne fanno parte anche la terrazza pavimentata con maioliche e la torre che si affaccia sul porticciolo e che caratterizza la borgata, oltre a essere diventata, nel corso di quasi due secoli, uno dei simboli della città.

Chi la acquisterà (la trattativa è curata dall'agenzia Cajozzo Re, specializzata nella vendita di immobili di pregio) potrà destinare la struttura sia ad uso privato, facendone quindi la propria casa, che turistico, realizzando quindi una struttura alberghiera o un ristorante (come avviene attualmente) o altro. Insomma, non ci sono vincoli di destinazione, se non quelli imposti dal valore storico dell'immobile stesso.

La prima parte della tonnara dell'Arenella è stata realizzata intorno al XVII secolo, proprio accanto al porto dell'Arenella, luogo strategico per la pesca del tonno. Ha vissuto nell'ombra per circa duecento anni, fino a quando, nel 1830, venne acquistata da Vincenzo Florio, e la struttura venne quindi completamente ristrutturata sotto la guida dell'architetto Carlo Giachery. Vent'anni più tardi, era il 1852, sempre Giachery progettò il mulino che veniva utilizzato per la lavorazione del tonno.

Agli inizi del Novecento, essendo quasi scomparsi i tonni nella zona, la tonnara venne abbandonata. Dal 1980 gli eredi ripresero in mano l'immobile trasformandolo in parte in un club nautico, nella parte che guarda il golfo. Nella zona interna, invece, è stata realizzata un'area dedicata a ristorante e ad eventi. Nel giugno del 2008 la tonnara, così come le zone limitrofe, fu interessata da alcuni interventi di restauro e riqualificazione.

Ancora oggi l'ex tonnara è adibita a ristorante e sala ricevimenti e una parte è adibita a museo.