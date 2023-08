Capaci, mamma e figlia restano chiuse nella villa comunale: intervengono i carabinieri

Prima una visita alla vasca delle tartarughe, poi all'area che ospita i conigli e un giro sull'altalena. Erano arrivate intorno alle 18, alle 19.10 hanno deciso di andare via, ma hanno trovato il cancello chiuso. Disavventura per una mamma e la sua bambina a Capaci, in provincia di Palermo, rimaste chiuse all'interno della villa comunale Principessa Mafalda di Savoia. Eppure, come racconta la donna, il cartello all'ingresso dice che la chiusura del giardino è prevista alle 19.30.

"Una volta c'era un custode che faceva il giro del parco prima della chiusura e avvisava tutti, ma stavolta non si è visto nessuno - dice Erika -. Io e mia figlia eravamo sull’altalena, non ci siamo mica nascoste. Ciò mi fa pensare che la persona addetta alla chiusura ha svolto il suo lavoro con superficialità. Abito vicino alla villa e non ho portato con me il telefono, quindi ho dovuto attirare l’attenzione di alcuni passanti che gentilmente si sono fermati e ci hanno dato una mano. Nel frattempo è passata una pattuglia dei carabinieri, gentilissimi, sono rimasti con noi fino all'arrivo della polizia municipale". Mamma e figlia sono uscite dalla villa alle 19.50, soltanto allora sono stati aperti i cancelli. "Il vigile mi ha poi detto che la sua collega ha fatto il giro e si stupisce che io non l’abbia vista. Ma non doveva essere lei a vedere me? Io sono riuscita a mantenere la calma, ma qualcun altro al mio posto poteva farsi prendere dal panico, provare a scavalcare e farsi anche male".