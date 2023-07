L'incendio a Mondello ha distrutto la sua casa: «In una notte abbiamo perso tutto»

"Questo è quello che ho ritrovato stamattina della casa in cui ho vissuto sin da bambina. Il mio più grande sogno era far crescere anche i miei figli qui, ci siamo riusciti per 7 anni sino ad oggi. Questo è il primo giorno senza te casa da quando sono venuta al mondo e già mi manchi, quanti ricordi. Qui c’era tutto ed adesso non ho niente".

Sono le parole di Marzia Mascellaro, che sui social condivide le foto della sua casa divorata dalle fiamme, in via Saffo a Mondello. Tra gli incendi che tra lunedì e martedì hanno devastato la provincia di Palermo c'è stato proprio quello sulla montagna che sovrasta i parcheggi di via Tolomea, nella borgata marinara. La casa di Marzia si trova proprio lì ed è andata distrutta, insieme a quella dei suoi genitori che si trova al piano ammezzato.

"Abbiamo perso tutto. Tutto. Io e la mia famiglia siamo scappati in pigiama, non abbiamo avuto il tempo di prendere nulla - racconta -. Anni e anni di ricordi sono andati in fumo, tutto quello che avevamo non esiste più. Già la sera di lunedì le fiamme, partite da alcune sterpaglie in un terreno vicino, si erano avvicinate troppo e devo ringraziare con tutto il cuore un uomo della protezione civile che ha cercato inizialmente in ogni modo di aiutarci. Il vento spingeva però il rogo e l'indomani ho trovato solo lo scheletro della mia casa. Siamo ancora sotto choc - prosegue Marzia - perché non abbiamo più niente. Di una casa con quattro camere da letto e un salone non resta nulla. Ho tre figli piccoli e siamo davvero in difficoltà".

Al momento la famiglia alloggia da alcuni familiari, ma ha la necessità di ripartire, di trovare la forza per ricominciare: "I primi giorni ero disorientata, non riuscivo a non piangere. Piano piano sto metabolizzando quello che è successo - continua - ma non è semplice quando sei impotente e devi solo sperare che vada tutto bene, ma in realtà capisci che oramai non c’è nulla da fare. Per questo, su consiglio di alcune persone ho deciso di creare una raccolta fondi. Quando andremo in una nuova casa ci servirà tutto ciò che di solito si dà per scontato. Sono ancora molto confusa, ma mi stanno dando forza tante persone che ci conoscono e che ci stanno già dando una mano. Chi volesse aiutarci può farlo tramite l'Iban IT31K0306904612100000010031 intestato a Marzia Mascellaro.