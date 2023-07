Senza casa dopo il rogo, apicultore contro il Comune di Palermo: «Da anni chiedevamo di pulire il canalone»

Ha perso la casa in uno dei roghi che martedì scorso hanno devastato le colline intorno a Palermo Claudio Meli, un apicultore di 42 anni. «Non abbiamo più nulla», dice tra le lacrime.

Meli racconta che le fiamme che hanno devastato la sua abitazione sarebbero partite da un canalone poco distante mai bonificato. «Abbiamo chiesto per anni al Comune di ripulirlo perché ogni estate scoppia un incendio, ma non sono mai intervenuti», racconta. Meli abitava nella casa andata in fumo insieme alla moglie Laura e ai due figli di 5 e 7 anni. La mattina di martedì, vedendo le fiamme avvicinarsi, ha portato via la sua famiglia. Poco dopo, allertato dai vicini è tornato indietro ma la casa era andata distrutta.

«Le istituzioni ci hanno abbandonato - dice - Se non fosse per la colletta che stanno facendo i vicini saremmo soli».