Palermo, il belvedere di Mondello nel degrado: ringhiera arrugginita, rifiuti e cattivi odori

Incuria e degrado al belvedere Ferruccio Barbera di Mondello che in alcuni punti potrebbe risultare pericoloso alle persone che passano. In particolare, la ringhiera su cui la gente si appoggia per ammirare lo splendido panorama della più nota borgata marinara di Palermo è completamente arrugginita e i pilastri che la mantengono sono cadenti, come si vede nelle foto.

«Chiaramente non viene fatta manutenzione da anni perché la ringhiera è piena di ruggine, tra l’altro alcuni pezzi sono staccati per cui c’è anche il rischio che qualcuno possa tagliarsi – racconta Giuseppe Meli, residente in zona - I pilastri della ringhiera sono tutti rotti con i ferri a vista e cascanti. Inoltre, circa un metro quadro di pavimentazione si è staccato e anche qui il rischio che qualcuno si faccia male è concreto. I cestini dell’immondizia sono sporchissimi, nessuno li ha mai puliti e anche attorno è tutto nero. Tutto ciò per quanto riguarda la pericolosità e lo stato di abbandono di questa piazzetta, per non parlare dell’immagine negativa che viene così restituita ai turisti. Questa zona una zona che dovrebbe essere il fiore occhiello della città, però, è tutto abbandonato».

Meli racconta ancora con amarezza che recentemente hanno iniziato a fare qualche intervento di pulizia come quello relativo all’erba alta che cresce sui marciapiedi, ma lamenta anche il cattivo odore che viene emanato dalle alghe secche. Abbiamo chiesto contezza di questa situazione all’assessore comunale al Verde urbano, Andrea Mineo, che non ha dato risposta.

«Mondello è invasa adesso da turisti e tutto ciò potrebbe scoraggiare altre persone a venire a Palermo – conclude Giuseppe Meli - Perché se tutti dicono che la città è bella ma è sporca e degradata, molte persone penseranno che non vale la pena di visitarla. Abbiamo una location d’oro e non riusciamo neanche a mantenerla, sarebbe da valorizzare, ma almeno mantenere mi sembra il minimo».