L'inferno di fuoco a Palermo, la Procura indaga sugli incendi

La procura di Palermo indaga sui roghi che da lunedì sera hanno devastato le montagne attorno al capoluogo e di diversi centri della provincia. I fronti da approfondire sono tanti: dai fumi di biogas sprigionati dalla discarica di Bellolampo ai roghi che da Santa Maria di Gesù fino a Capo Gallo hanno ridotto in cenere ettari di boschi e macchia mediterranea.

È intanto arrivata a Palermo la task force «Incendi boschivi», il gruppo coordinato dal nucleo informativo antincendi boschivi del comando carabinieri per la tutela forestale, istituito a Palermo su richiesta del comando provinciale. I carabinieri stanno indagando per chiarire le cause dei roghi ed accertare eventuali responsabilità.