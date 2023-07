Isola delle Femmine, rogo distrugge il magazzino del lido dei regionali. Il presidente: «Andiamo avanti»

Il magazzino dello stabilimento balneare del Cral Trinacria a Isola delle Femmine, i cui servizi sono rivolti ai dipendenti regionali, è stato distrutto dall'incendio di ieri. Le fiamme alte non hanno lasciato scampo a tutto ciò che c'era all'interno e, oggi, c'è solo erba bruciata, ferraglia, e un furgone completamente distrutto.

"Adesso più che mai, invece di piangersi addosso, servirà rimboccarsi le maniche e iniziare la risalita più forti di prima", dichiara il presidente dell'associazione di promozione sociale, Benedetto Cintura, che su Facebook ha anche pubblicato un video in cui mostra cosa è rimasto del magazzino e di ciò che vi era dentro.

All'interno della struttura c'erano un furgone, completamente distrutto, attrezzi vari che venivano utilizzati per il lido balneare. Fortunatamente, ieri, non vi era molto materiale all'interno. Il Cral Trinacria dipendenti regionali, ogni anno, per l'intera stagione estiva, mette a disposizione di tutti i suoi associati lo stabilimento di Isola delle Femmine.

Tanti gli attestati di solidarietà delle ultime ore nei confronti del presidente. "Ringrazio tutti per l'incoraggiamento e per essermi vicino - ha dichiarato Cintura -, chi mi conosce sa che io non sono un tipo che si piange addosso e che mi metterò in gioco per essere più forte di prima".

Nella disgrazia, Cintura vede il lato positivo sottolineando che, essendo estate, il lido è tutto montato sulla spiaggia per cui all'interno del magazzino c'erano pochi attrezzi: "Ringrazio Dio e l'universo che è successo mentre in magazzino c'era poco materiale, anche se di un certo valore, compreso il furgone che seppur vecchiotto serviva allo scopo. Quindi fra tutti i mali si sceglie il minore". Il presidente, però, non si fa abbattere da ciò che è accaduto: "Il lido della Regione c'è e andrà avanti finché io sarò in grado di gestirlo".