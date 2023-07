Palermo, incendio alla concessionaria: danni solo al magazzino, il salone auto salvato dai dipendenti

Quando hanno visto le fiamme che aggredivano le auto usate del piazzale e l'attivazione del sistema antincendio non ci hanno pensato due volte. Muniti di idranti e di estintori si sono improvvisati vigili del fuoco e hanno domato l'incendio. Sono i dipendenti della Nuova sport car, circa cento, che stamattina hanno salvato l'azienda di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, dalla distruzione. Se le fiamme avessero raggiunto il salone con le auto nuove e gli uffici sarebbe stato un gravissimo problema. Uomini e donne, dipendenti e il titolare si sono dati da fare, dimostrando grande attaccamento all'azienda e al proprio posto lavoro, in attesa dei soccorsi che tardavano per via dei tantissimi incendi che stanno impegnando allo stremo vigili del fuoco, protezione civile, volontari, tecnici del gas, guardie forestali e forze dell'ordine. Anche il sistema antincendio, fortunatamente, ha funzionato alla perfezione.

Alcune autovetture di seconda mano sono state ugualmente inghiottite dalle fiamme. Stessa cosa per il magazzino che è stato raggiunto dalle fiamme. Ma gran parte della Nuova sport car è salva e prestissimo, forse già da domani, aprirà nuovamente le porte ai suoi clienti. Stanotte una vicenda simile è accaduta all'hotel Bellevue di Sferracavallo, dove il proprietario e alcuni dipendenti hanno salvato l'albergo dalle fiamme.