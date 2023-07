Palermo, agli incendi si aggiunge adesso il blackout in una zona del centro

Agli incendi si aggiunge anche l'interruzione della corrente elettrica. Palermo è in pieno dramma, la città è assediata dal fuoco che ha raggiunto le colline che la circondano. La gente vede le fiamme dalle proprie abitazioni. C'è un blackout nella zona di via Cavour e via Riolo. Tutta la parte bassa della via Cavour è al buio da almeno 3/4 ore. L'Enel ha inviato un messaggio per annunciare il ripristino dell'energia elettrica per le ore 3.

Già in altre zone di Palermo nei giorni scorsi è stata segnalata la mancanza della luce.