Mondello, i residenti: «Abbiamo visto il fuoco arrivare fino alle case» - VIDEO

I residenti di Mondello per strada guardano con apprensione le fiamme sopra le loro case. Nella borgata marinara di Palermo è molta la paura per l'incendio che ha raggiunto Monte Gallo. «Anche quest'anno, come in passato, è scoppiato un incendio dalla zona di Pizzo Sella - racconta un residente - e il vento ha portato poi le fiamme sulla montagna dal versante di Mondello. Poi i lapilli sono arrivati giù e ha preso fuoco anche la parte della montagna che sovrasta le case. Noi abitanti abbiamo cercato di bloccare l’incendio con i mezzi a nostra disposizione, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Negli anni passati i vigili del fuoco sono arrivati per tempo e con i Canadair. Stavolta per tutta la giornata di oggi abbiamo visto i vigili del fuoco impegnati in altre zone e quindi il loro intervento non è stato immediato. La polizia, per fortuna, è arrivata subito. Ha fronteggiato la situazione, dato assistenza e fatto evacuare le case. Abbiamo ringraziato i poliziotti, infatti».

Parla anche Ferdinando Cusimano, consigliere della settima circoscrizione e a sua volta residente di Mondello.