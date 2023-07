Caldo e voli supplementari da Catania, aumentano i disagi all’aeroporto di Punta Raisi

Giornata di caldo eccezionale a Palermo, con punte di 44 gradi. La Gesap, società che gestisce lo scalo aereo di Punta Raisi, scusandosi con i passeggeri per eventuali rallentamenti nelle operazioni di sbarco e imbarco, evidenzia che «i lavoratori che operano nel piazzale aeromobili e sottobordo, dove le temperature sono più alte, sono continuamente riforniti di sali minerali e acqua.

«Dal 17 al 23 luglio - spiega Gesap - sono transitati 264.384 passeggeri, con 1.679 movimenti, una media di 37.769 passeggeri al giorno. I voli ex Catania sull’aeroporto di Palermo hanno inciso per circa il 20%, compresi, i voli nel week end che avevano prenotato gli slot giorni prima. A Palermo ci sono stati in media 30 movimenti ex Catania in più al giorno rispetto ai voli programmati sullo scalo palermitano, con punte di 57 movimenti, cioè una media di 7mila passeggeri in più al giorno».

Nelle sale imbarchi non sono ancora attivi i nuovi impianti di climatizzazione, che verranno realizzati con i lavori in corso. L’impianto esistente non riesce a garantire la climatizzazione delle aree, anche in ragione dell’enorme flusso di passeggeri che stazionano in sala in attesa dell’imbarco - aggiunge la società - Situazione aggravata dai ritardi accumulatisi alle partenze a seguito dell’emergenza Catania.

L’area imbarchi del terzo livello sarà ampliata entro il 15 agosto con l’apertura di parte dell’avancorpo, area dotata di nuovo impianto di climatizzazione. Inoltre, sono stati posizioni alcuni grandi raffrescatori d’aria portatili, e o resto ne saranno installati altri, che hanno lievemente integrato aria fresca in alcuni punti delle sale imbarchi.

Diminuiscono anche i bagagli da riassegnare, squadre notturne e diurne stanno provvedendo a smaltire le pratiche. Da pochi giorni c’è anche la possibilità di rivolgersi allo sportello l&f situato in sala arrivi e rivolgersi all personale Gh per essere scortati fin dentro la sala ritiro bagagli per il riconoscimento e la riconsegna dei bagagli.