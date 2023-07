Gruppi elettrogeni a Mondello per evitare blackout: tre generatori in via Palinuro

Mondello messa in sicurezza dai gruppi elettrogeni. I continui blackout che stanno colpendo Palermo e il resto della Sicilia hanno costretto l’Enel ad attivarsi con misure straordinarie per assicurare alla popolazione energia elettrica e, in alcuni casi, il corretto funzionamento della rete idrica. Nella borgata marinara a pochi minuti dal capoluogo, già vittima nei giorni scorsi di vari blackout, sono spuntati da ieri sera alcuni gruppi elettrogeni, che dovrebbero assicurare ai residenti e ai tantissimi turisti la presenza della luce elettrica nelle abitazioni in caso dovessero verificarsi ulteriori disservizi.

I generatori, tre piazzati all’inizio di via Palinuro, sono del gruppo Powering, società esperta in emergenze energetiche e che mette a disposizione i suoi gruppi elettrogeni. L’ondata di calore moltiplica ogni giorno che passa le segnalazioni e l’Enel ha messo in campo una task force per fronteggiare le interruzioni di energia elettrica, dettate dai troppi condizionatori accesi. In città, al momento, sono stati utilizzati due Powerstation, insieme ad altri 25 generatori che sono riusciti a mitigare l’effetto generato dalle interruzioni elettriche. Enel continua ad assicurare l’impegno delle squadre sul posto per il ripristino dei cavi delle tratte ancora a rischio. Inoltre, è possibile avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare in piena autonomia lo stato di alimentazione della rete attraverso la mappa delle disalimentazioni che è possibile trovare sul sito e-distribuzione.it. Per segnalare un guasto, invece, è attivo 24 ore su 24 un numero verde l’803500: basta indicare il codice Pod della propri utenza riportato nella rete elettrica