Palermo, rubate rose e lampadine dal carro della Santuzza

Da Porta dei Greci a piazza Marina. Il carro di Santa Rosalia è stato spostato accanto a Palazzo Galletti, come avevano già annunciato negli scorsi giorni dagli organizzatori. Su Facebook è stata pubblicata la foto della nuova "location" per il Carro Luna della Santuzza, con un'amara precisazione: l'opera è infatti finita nel mirino di ladri e vandali mentre si trovava al Foro Italico.

"La motivazione è per avere la video sorveglianza sul Carro - scrivono gli organizzatori -. Purtroppo nei giorni in cui è stato esposto al Foro Italico, l'opera è stata depredata delle rose che lo decoravano, sono stati staccati "pezzi di nuvole", e hanno portato via alcune lampadine. Palermo è una una bella città, sarebbe bellissima con un po' di civiltà, educazione e rispetto", concludono.