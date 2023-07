Palermo, l'aria condizionata non funziona e l'ufficio anagrafe chiude prima: "Forti disservizi"

L'impianto dell'aria condizionata non funziona e gli sportelli dei Servizi anagrafici della postazione decentrata Montepellegrino chiudono alle 11.30. I dipendenti proseguono il loro lavoro in smart working, ma chi si è recato all'ufficio di via Fileti, oggi, ha riscontrato non pochi problemi anche per ritirare la carta d'identità elettronica dopo avere prenotato da tempo. "Si stanno verificando gravi disservizi ai danni dei cittadini - dice il presidente dell'ottava circoscrizione, Marcello Longo - perché questo ufficio è punto di riferimento per una zona con 130mila abitanti. Oltre a non rilasciare con continuità alcuni servizi, tra cui certificazioni e pass per zone blu, non riesce a rispettare gli appuntamenti con gli utenti con prenotazione dopo le 11.30. Oggi alcuni di loro sono stati rispediti a casa. Ieri pomeriggio, inoltre, l'ufficio è rimasto chiuso nonostante l'apertura sia prevista per chi deve ritirare la carta d'identità per motivi urgenti e senza necessità di prenotazione". Disagi che si aggiungono a quelli registrati ieri all'anagrafe di viale Lazio, dove tra ferie, malattie e dipendenti part-time, l'ufficio è rimasto sguarnito, con un solo impiegato al lavoro. "In via Fileti purtroppo c'è un problema all'impianto di climatizzazione - spiega l'assessore all'Anagrafe Dario Falzone - ma siamo in costante contatto con l'Amg per risolverlo nel minor tempo possibile. Stamattina quasi tutte le richisete sono state soddisfatte entro le 11.30, ci risulta che soltanto due utenti non sono stati ricevuti, ma il loro appuntamento è stato già riprogrammato per lunedì". Domani, infatti, l'ufficio rimarrà chiuso: "Dovrà essere effettuata una disinfestazione - prosegue Falzone - quindi anche chi ha prenotato per domani avrà la priorià nei prossimi giorni. Tengo molto all'operatività di questo ufficio, ho richiesto io stesso l'attivazione dei servizi per il rilascio delle carte d'identità e da dicembre siamo riusciti a fare partire la postazione facendo fronte a tantissime richieste. Chiediamo ai cittadini di pazientare, si tratta di un problema strutturale che stiamo cercando di risolvere in tempi brevi".