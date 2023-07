Palermo, il giovane avvistato a Berlino non è Marcello Volpe. La mamma: «Voglio chiarimenti»

Sembrano finite le speranze che l'uomo avvistato in Germania possa essere Marcello Volpe, giovane scomparso da Palermo nel 2011. A spegnere l'ennesima illusione di mamma Laura Zarcone è l'ambasciata italiana in Germania che ha inviato un'email alla donna per comunicarle che il ragazzo di circa trent'anni avvistato a Zehlendorf, un quartiere nel sud-ovest di Berlino, non è suo figlio: "Cari amici - scrive sul suo profilo facebook la donna - stamattina ho ricevuto una mail dall'ambasciata, con la quale mi comunica che le autorità locali, con approfondite ricerche, hanno escluso che la persona segnalata sia mio figlio Marcello. Il sogno è finito. Sto aspettando chiarimenti dalla squadra mobile di Palermo - aggiunge però Laura Zarcone -. Voglio capire che indagini sono state fatte. Hanno identificato il giovane o cosa?".

A riaccendere i riflettori sul caso e a rialimentare le speranze era stata la trasmissione di Rai Tre Chi l'ha visto che nell'ultima puntata di mercoledì scorso aveva mandato in onda l'intervista a due coniugi tedeschi che affermavano di aver conosciuto un ragazzo di circa trent'anni che diceva di chiamarsi Marcello e di voler rivedere la mamma che stava in Sicilia. Il giovane, secondo la coppia, somigliava al palermitano scomparso da Palermo all'età di 20 anni. Sempre Chi l'ha visto aveva fatto vedere le riprese all'interno di un bar in cui si vedeva il presunto Marcello. Da allora, però, si erano perse nuovamente le tracce. Adesso la doccia fredda, anche se Laura Zarcone, nei giorni scorsi, aveva mostrato qualche perplessità sul fatto che quello visto in tv potesse essere suo figlio. In un altro post, infatti, ha raccontato una vicenda capitata sulla metrò di Milano due anni fa. Un amico di Marcello aveva incontrato un giovane sul mezzo pubblico molto somigliante al figlio. Quando gli ha chiesto "sei Marcello?" il ragazzo è andato su tutte le furie e ha gridato "è pazzo, è pazzo". Poi è sceso dalla metropolitana. Resta una foto di quel momento, in quanto l'amico ha immortalato la scena con uno scatto.

«Quel giovane è sceso dalla metro e ha chiamato i carabinieri, che gli hanno chiesto: "Ma questo ragazzo ha problemi psichiatrici?". Lui ha risposto: "Non lo so, ma se volete ho il numero di telefono della madre". I carabinieri non mi hanno chiamata e non hanno fatto nulla - spiega -. Abbiamo inviato un volantino a tutti i tranvieri di Milano ed a tutti i conoscenti a Milano - scrive la donna nel post -. Quando abbiamo visto la foto, io e mio marito abbiamo pensato che fosse davvero lui, perché la somiglianza è impressionante. Siamo andati alla squadra mobile di Palermo, che segue il caso della scomparsa di mio figlio. Loro hanno contattato la squadra mobile di Milano, ma non abbiamo avuto alcuna notizia. Non mi sembra che il giovane di Berlino somigli al ragazzo di questa foto. Ho mandato una email all'Ambasciata italiana a Berlino - ha concluso - sono troppo delusa e arrabbiata". La risposta dell'Ambasciata, purtroppo, a quanto pare ha confermato le perplessità di Laura Zarcone. Appare evidente, a questo punto, che quel giovane mostrato da "Chi l'ha visto" non sia Marcello Volpe.