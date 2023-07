Palermitani accampati in aeroporto a Zante da due giorni: "Situazione drammatica"

Quella del gruppo di palermitani bloccati, quasi ostaggi, a Zante, è ormai una vicenda dai contorni incredibili. Centottanta passeggeri letteralmente prigionieri di una delle più belle isole della Grecia, costretti per 48 ore a fare la spola tra alberghi pagati (di tasca propria) e l'aeroporto in attesa di poter finalmente decollare verso la Sicilia, dove avrebbero dovuto arrivare già domenica sera. E invece, siamo a martedì, tutti sono ancora a Zante, in attesa di novità che nessuno dà loro.

Nè la compagnia aerea, Volotea, nemmeno la Farnesina, che ha risposto (secondo il racconto dei passeggeri) che sono problemi della compagnia aerea (che, sottolineiamo ancora, non risponde), e di fatto 180 persone non sanno il motivo per il quale sono ancora bloccati lì. Tra queste, ci sono bambini, neonati, donne incinta che sono state, pare, costrette a dormire per terra. Un caos indescrivibile, vergognoso, che di certo non finirà qui. "Le ultime informazioni dicono che dovremmo partire alle 18, dopo che eravamo pronti a partire alle 13.25, ma è stato ancora posticipato - dice Maurizio Torregrossa -. Aspettiamo, non possiamo fare altro".

Il volo Volotea doveva partire alle 17:20 del 16 luglio, è stato prima posticipato fino alla totale cancellazione alle 20, con l'invito della compagnia aerea a ripresentarsi l'indomani per la partenza prevista alle 12.50, poi riprogrammato, con slittamenti vari, fino alle 23.15 di ieri sera, ma alla fine il nuovo colpo di scena: niente volo e rinvio alle 13.25 di oggi, poi alle 18.

"Questo perchè dopo quanto ci è capitato non abbiamo certezza di nulla - dice uno dei passeggeri, -. Ci hanno annullato il volo all'improvviso e ci hanno detto di cercarci una sistemazione per la notte, che poi ci avrebbero rimborsato, poi le notti sono diventate due. Vi lascio immaginare cosa possa significare tutto questo, e a che prezzo. Poi stamattina siamo arrivati in aeroporto e il volo è stato spostato, di ora in ora, fino alle 23.15, poi cancellato anche questo e siamo qui, completamente abbandonati a noi stessi, non c'è nessuna informazione, abbiamo anche chiamato la Farnesina ma ci hanno detto che è un problema della compagnia aerea, che non ci risponde e anzi, il call center ci ha detto che il nostro volo risulta atterrato ieri. Questo per far capire la situazione in cui ci troviamo".