Volo cancellato per due giorni di fila, disavventura per un gruppo di palermitani a Zante

Disavventura per un gruppo di palermitani, bloccati all'aeroporto di Zante, in Grecia. Circa 180 persone sono in attesa di un volo di ritorno, della compagnia, inizialmente previsto alle 17:20 del 16 luglio, prima posticipato fino alla totale cancellazione alle 20, con l'invito della compagnia aerea a ripresentarsi l'indomani per la partenza prevista alle 12.50, poi riprogrammato, con slittamenti vari, fino alle 23.15 di questa sera, ma alla fine il nuovo colpo di scena: anche questa sera niente volo.

Evidente lo stato di disagio dei passeggeri, tra cui molti bambini e neonati, abbandonati e con poche informazioni da parte del vettore, a cui è stato garantito esclusivamente un buono per una fetta di pizza ed una bibita. Al momento non c'è ancora certezza dell'effettività del volo del ritorno.

"Questo perchè dopo quanto ci è capitato non abbiamo certezza di nulla - dice uno dei passeggeri, Maurizio Torregrossa, che era lì con la famiglia -. Ci hanno annullato il volo all'improvviso e ci hanno detto di cercarci una sistemazione per la notte, che poi ci avrebbero rimborsato. Vi lascio immaginare cosa possa significare tutto questo, e a che prezzo. Poi stamattina siamo arrivati in aeroporto e il volo è stato spostato, di ora in ora, fino alle 23.15 (poi cancellato anche questo). Siamo completamente abbandonati a noi stessi, non c'è nessuna informazione, abbiamo anche chiamato la Farnesina ma ci hanno detto che è un problema della compagnia aerea, che non ci risponde e anzi, il call center ci ha detto che il nostro volo risulta atterrato ieri. Questo per far capire la situazione in cui ci troviamo".