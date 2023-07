Isola delle Femmine, per i pm usava l'auto di servizio per scopi personali: sospeso il capo dei vigili

Il gip di Palermo Clelia Maltese ha disposto la sospensione dalle funzioni del capo della polizia municipale di Isola delle Femmine Antonio Croce, accusato di peculato e falso. L’indagine è stata coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e dai pm Giorgia Spiri e Andrea Zoppi.

Secondo gli inquirenti, il pubblico ufficiale, per anni, avrebbe utilizzato le auto della polizia municipale per scopi personali. A Croce inoltre i magistrati contestano di aver attestato falsamente la propria presenza in servizio attraverso comunicazioni mensili all’ufficio che si occupava della contabilizzazione. Nelle dichiarazioni inviate Croce sosteneva di essere in ufficio mentre, secondo le indagini, si trovava a casa.