Palermo, la mamma di Marcello Volpe fa un appello dopo l'ultimo avvistamento: «Condividete le foto in Germania»

"È davvero lui o è solo un'altra coltellata al mio cuore?". Non vuole illudersi ma naturalmente ci spera Laura Zarcone, mamma di Marcello Volpe, scomparso da Palermo nel 2011 quando aveva 20 anni. Il riferimento è all'ultimo avvistamento a Berlino. A parlarne mercoledì scorso, riaccendendo i riflettori sul caso, è stata la trasmissione Chi l'ha visto che tratta da decenni su Rai tre le vicende di persone scomparse. Sono tanti i particolari che fanno pensare che l'uomo di circa trentanni avvistato a Zehlendorf, un quartiere nel sud-ovest di Berlino, possa essere realmente il giovane palermitano.

Ad una coppia, lei tedesca, lui italiano, ha detto di chiamarsi Marcello e di essere desideroso di tornare dalla sua mamma in Sicilia. In un video mostrato da Chi l'ha visto ha un cappellino, accessorio spesso indossato da Marcello Volpe, come si evince da diverse foto segnaletiche diffuse per la sua ricerca. E poi il mento, che si intravede nel video delle telecamere di videosorveglianza, molto somigliante a quello del giovane palermitano. La coppia che ha parlato con lui, tornando a casa ha cercato su google "Marcello, scomparso, Sicilia" e si è ritrovata davanti Volpe. Vista la somiglianza ha contattato la trasmissione Rai. L'uomo parla inoltre in lingua italiana.

Adesso Laura Zarcone ci crede, anche se ha paura di provare un'altra delusione. Sul suo profilo facebook, in un post di qualche ora fa, invita tutti coloro che hanno amici tedeschi o conoscenze in Germania a condividere le foto di suo figlio sui social perché purtroppo, dopo gli ultimi avvistamenti del presunto Marcello Volpe, si sono perse le tracce.

L'appello in lingua tedesca:

An deutsche Facebook-Nutzer. Vor etwa einer Woche wurde in Zehlendorf ein junger Mann von etwa dreißig Jahren gesehen, der Italienisch spricht und sagte, er heiße Marcello und sei Sizilianer.

Es könnte ein Achtzehnjähriger aus Palermo sein, der vor zwölf Jahren von zu Hause weggezogen ist. Wenn Sie ihn sehen, halten Sie ihn an oder melden Sie den Vorfall sofort der Polizei oder rufen Sie 0039 068262 an oder senden Sie eine E-Mail an [email protected] Danke