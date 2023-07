Berlino, una coppia incontra un uomo che vuole tornare dalla mamma in Sicilia: potrebbe essere Marcello Volpe

"Sono state veramente tantissimi le telefonate ed i messaggi ricevuti dopo il presunto avvistamento di Marcello a Berlino. Scusatemi se non sono riuscita a rispondere a tutti, ma è stata una prova durissima per me e la mia famiglia. Una ennesima delusione. Un fantasma che appare e sparisce lasciandoci a pezzi". A scrivere questo post su facebook è Laura Zarcone, mamma di Marcello Volpe scomparso da Palermo nel 2011 quando aveva 20 anni. Proprio ieri era il giorno del suo compleanno. Di anni ne ha compiuti 32. Un uomo ormai, che nessuno sa dove sia finito. Mercoledì scorso durante la trasmissione Chi l'ha visto, che si occupa di casi di persone scomparse, è arrivata una segnalazione di una coppia che abita a Berlino. Avrebbe incontrato un uomo di circa trent'anni che chiedeva di voler andare in Sicilia dalla sua mamma. La redazione del programma di Rai Tre ha indagato e ha mostrato anche le immagini di videosorveglianza di un bar in cui si vede un giovane con un cappellino, un po' trasandato, che parla col titolare del locale. Il barman, poi contattato, ha confermato la somiglianza con Marcello Volpe.

Ma da allora quel giovane nessuno lo ha più visto. In un altro commento, rispondendo ad un utente sul suo post, Laura Zarcone non smentisce che quel ragazzo possa essere suo figlio, ma che purtroppo è nuovamente sparito nel nulla. Non è persa dunque la speranza che quell'uomo possa essere davvero Marcello. Nel 2017 era stata diffusa la notizia che Volpe fosse in Spagna. In realtà si trattava di un giovane molto somigliante. Laura Zarcone si recó a Madrid e lo incontró. Fu l'ennesima delusione, una sensazione che probabilmente mamma Laura non vuole più rivivere.

"Cari amici - scrive in un altro post - quando ci saranno notizie attendibili sul ritrovamento di mio figlio Marcello sarà mia cura comunicarvele immediatamente. Fino ad allora tutte le notizie che leggete sono solo ipotesi senza alcun riscontro reale".