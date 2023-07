Palermo torna pulita dopo il festino: Rap e Reset al lavoro da stamattina

Il 399esimo festino in onore di Santa Rosalia, patrona di Palermo, ha portato in strada più di 200 mila persone. Dopo i fuochi d'artificio che hanno concluso la lunga giornata palermitana, le strade in cui si è svolta la festa si sono riempite di rifiuti. Ad intervenire solertemente le squadre di Reset e Rap che già da stanotte erano al lavoro per ripulire la città. Una trentina di operai Rap hanno iniziato alle 4 a ripulire dal Cassaro fino al foro Italico. Poco dopo si sono uniti 12 operai della Reset che hanno avviato la pulizia del prato, in condizioni migliori rispetto al post-concerto di Radio Italia visto che una parte di esso è stato stavolta inibito al pubblico, e della scogliera da Porta Felice fino all'istituto di Padre Messina. Proseguiranno poi con il prato della Magione dove si registrano le maggiori criticità.

Per la pulizia del verde e delle strade gli operai stanno usando oltre a scope e palette e ai mezzi per il trasporto del personale, mezzi a vasca e gli autocompattatori della Reset.