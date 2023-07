Firenze, pasticcere aggredito muore dopo 4 mesi di agonia: tra i rapinatori un palermitano

C'è anche un palermitano di 63 anni tra coloro che il 20 marzo scorso assalirono il commerciante fiorentino 79enne Piero Conti. Una rapina violenta mentre l'uomo, un pasticcere toscano, stava andando a depositare l'incasso della giornata ad una cassa automatica a Campi Bisenzio, Firenze. Il commerciante riportò lesioni gravissime che lo costrinsero al ricovero d'urgenza in un ospedale toscano.

Dopo quattro mesi di coma Conti è deceduto e adesso il malvivente palermitano e il suo complice, un albanese di 47 anni, arrestati un mese fa e accusati di lesioni gravissime, dovranno rispondere di omicidio.

Secondo le indagini dei carabinieri, Conti, titolare della pasticceria Il Grillo, fu aggredito alle spalle da uno dei due ladri mentre un altro si accertava che non arrivasse nessuno. Nella colluttazione il commerciante cadde a terra sbattendo la testa. I due rapinatori non soccorsero l'uomo: raccolsero invece il borsello da terra con 18 mila euro in contanti e scapparono via. A rendere nota la morte di Piero Conti, i familiari su facebook: «Quattro lunghi mesi di atroci e interminabili sofferenze - scrivono - sentimenti contrastanti di tristezza e rabbia».