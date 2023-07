Palermo, conclusi i lavori sulle fognature: nella zona di via Roma salta il tappo di via Amari e via Guardione

Sono stati completati i lavori sul tratto di fognatura di via Amari e via Guardione, a Palermo, e nei prossimi giorni l’intero tratto stradale chiuso per questo intervento verrà restituito alla circolazione.

L’opera segue gli interventi già completati su via Roma/via Amari, su corso Scinà/via Crispi e su via Amedeo d’Aosta, nell’ambito del progetto per i lavori di disinquinamento della fascia costiera dall’Acquasanta al fiume Oreto-adduzione delle acque al depuratore di Acqua dei Corsari mediante il potenziamento del Sistema Cala, che serve un bacino di circa 400 mila utenti.

«Terminano così gli interventi che dal 2017 hanno determinato il permanere di numerosi cantieri sulle strade, con un forte impatto negativo sul traffico veicolare e disagi per cittadini», dichiara l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando. I lavori di completamento dell'opera proseguiranno sulla vasca del Foro Italico e, dunque, senza refluenze dirette sul transito veicolare.

«Dopo ben sei anni - dichiara Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio comunale - si sono finalmente conclusi i lavori per il disinquinamento della fascia costiera che hanno interessato il tratto di fognatura di via Amari e via Guardone. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso il ritorno alla normalità e il completamento di un'opera che da troppi anni crea disagi, pur essendo fondamentale per il recupero della costa. Ringraziamo l'assessore Totò Orlando per l'attenzione con cui ha seguito anche questa vicenda e che dimostra il cambio di passo operato dall'amministrazione Lagalla».