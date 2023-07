Palermo, donna investita in via Belgio: trasportata a Villa Sofia

Stava attraversando la strada in via Belgio quando è stata travolta da un'auto. L'incidente è avvenuto stamani a Palermo, intorno alle 10, e ha coinvolto una donna di 46 anni. Ad investirla una Hyundai i10 guidata da un uomo che le ha prestato i primi soccorsi. La donna riversa a terra ferita è stata assistita dai sanitari del 118 giunti sul posto poco dopo. Dopo averla imbracata su una lettiga gli operatori l'hanno condotta in codice rosso al Trauma center di Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravi.

Nella zona il traffico è rimasto paralizzato per ore per il restringimento della carreggiata che conduce allo svincolo autostradale. Chiusura che ha consentito all'infortunistica della polizia municipale di effettuare i rilievi.