Palermo, 81enne scomparso da Partanna Mondello: era andato a cercare lumache

Va in campagna per raccogliere lumache ma non fa più ritorno a casa. Una famiglia di Partanna Mondello, a Palermo, è in apprensione da due giorni per la scomparsa di Luigi Firenze di 81 anni. Domenica mattina intorno alle 5 è uscito dalla sua abitazione dicendo che stava andando a Cinisi, in montagna. Una pratica, quella di andare alla ricerca di lumache, che fino a qualche anno fa l'81enne faceva con consuetudine ma che negli ultimi anni aveva un po' abbandonato per via dell'età. Si è allontanato con una Fiat Panda di colore giallo e da allora la famiglia ha perso le sue tracce.

"Intorno ad ora di pranzo, vedendo che non tornava e che il suo telefono era irraggiungibile, ho chiamato la polizia che è venuta a Partanna - racconta la figlia Giada -. Ho fatto la denuncia, poi sono andata alla polizia di Cinisi che ha guardato le videocamere dell'autostrada. Alle 6 meno venti l'auto di mio padre ha imboccato lo svincolo di Cinisi. Qualche ora dopo, però, la polizia mi ha detto che il telefono di mio padre ha agganciato una cella telefonica di Castellammare del Golfo. Ma da allora non abbiamo più notizie. Ci sentiamo abbandonati - conclude la donna. Ci hanno detto che lo stanno cercando tutti, polizia, vigili del fuoco, perfino la forestale. Ma ho chiamato questi ultimi e mi hanno risposto che non ne sanno nulla". Non si trova Luigi Firenze e non si trova nemmeno la sua auto. L'uomo quando è uscito da casa indossava un paio di scarpe da trekking nere, un pantalone jeans e una polo. Tante le condivisioni sui social e gli appelli. La nipote Martina chiede un aiuto: "Siamo distrutti, se qualcuno lo vede contattateci". Chiunque lo vedesse può contattare il numero emergenze 112.